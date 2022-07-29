Ayçiçeğinden sonra mısır da 'çayır tırtılı' tehdidi altında

Ayçiçeğinden sonra mısırın da risk altında olması nedeniyle araştırma yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Sağlam, "Şu an mısırda da aslında bir böcek türü, daha önce ülkemizde tespit edilmiş batı mısır kök kurdu dediğimiz hem köklerde beslenen hem yapraklarda, çayır tırtılına benzer şekilde yaprakları yiyip klorofilini, yeşil dokusunu tamamen ortadan kaldıran böcekler de var" dedi.

Dr. Sağlam, bu böceklerin yine iklim değişikliğine bağlı olarak normalde bölgede görülmeyen ya da farklı bölgelerden kayan zararlar şeklinde karşımıza çıkabileceğini belirtti.