Ayder Yaylası'nda ev yangını
Rize'nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı yaylada Bekir Vezir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı yaylada Bekir Vezir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek ahşap evi saran alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.