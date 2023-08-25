Ayder Yaylası'nda ev yangını

Rize'nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Ayder Yaylası'nda ev yangını - 1

Çamlıhemşin ilçesine bağlı yaylada Bekir Vezir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayder Yaylası'nda ev yangını - 2

Kısa sürede büyüyerek ahşap evi saran alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ayder Yaylası'nda ev yangını - 3

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ayder Yaylası'nda ev yangını - 4
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