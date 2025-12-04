Ayder yolunda kaya riskine karşı çelik ağlı önlem
04.12.2025 10:19
DHA
Rize'de ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ulaşım sağlanan karayolu kenarındaki sarp yamaçlarda kaya düşmesi ve heyelan riskine karşı önlemler sıkılaştırıldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na giden yolda yamaçlarda yaşanan kaya düşmesi ve heyelanlara karşı önlemler alınıyor.
AFAD koordinasyonunda özel ekipmanlı endüstriyel dağcılar tarafından tırmanılan yamaçlar, çelik ağ örülerek, kaya düşme tehdidinden arındırılıyor.
18 kilometrelik yolda heyelan ve kaya düşme riski olan yamaçlarda endüstriyel dağcılar tarafından çelik örgü ağ geriliyor.
Yamaç arazide 10 kişilik ekipler tarafından örülen ağla, taş düşme riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bölgede güvenlik önlemi alarak metrelerce yüksekte sürücüler için güvenli geçiş sağlanması için yürütülen çalışmalar drone kamerasıyla görüntülendi.