Ayder yolunda kaya riskine karşı çelik ağlı önlem

18 kilometrelik yolda heyelan ve kaya düşme riski olan yamaçlarda endüstriyel dağcılar tarafından çelik örgü ağ geriliyor.

Yamaç arazide 10 kişilik ekipler tarafından örülen ağla, taş düşme riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor.