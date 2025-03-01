Aydın iftar vakti 1 Mart 2025: Aydın'da iftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Aydın Ramazan imsakiyesi)
Aydın iftar vakti, 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Aydın'da yaşayan ve oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Aydın'ın iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Aydın'da iftar vakti saat kaçta? İlk oruç saat kaçta açılacak? İşte 1 Mart 2025 Aydın iftar saati.
Aydın'da yaşayan ve dün gece ilk sahurlarını yapan vatandaşlar, 1 Mart 2025 tarihli Aydın iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Aydın'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 1 Mart 2025 Aydın iftar vakti.