Aydın iftar vakti 1 Mart 2025: Aydın'da iftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Aydın Ramazan imsakiyesi)

AYDIN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Aydın iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 1 Mart 2025 Aydın Ramazan imsakiyesi ile netleşti.



Buna göre; Aydın'da iftar saat 19.09'da açılacak.



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