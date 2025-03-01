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Aydın iftar vakti 1 Mart 2025: Aydın'da iftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Aydın Ramazan imsakiyesi)

Aydın iftar vakti, 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Aydın'da yaşayan ve oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Aydın'ın iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Aydın'da iftar vakti saat kaçta? İlk oruç saat kaçta açılacak? İşte 1 Mart 2025 Aydın iftar saati.

Aydın iftar vakti 1 Mart 2025: Aydın'da iftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Aydın Ramazan imsakiyesi) - 1

Aydın'da yaşayan ve dün gece ilk sahurlarını yapan vatandaşlar, 1 Mart 2025 tarihli Aydın iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Aydın'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 1 Mart 2025 Aydın iftar vakti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aydın iftar vakti 1 Mart 2025: Aydın'da iftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Aydın Ramazan imsakiyesi) - 2

AYDIN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Aydın iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 1 Mart 2025 Aydın Ramazan imsakiyesi ile netleşti.

Buna göre; Aydın'da iftar saat 19.09'da açılacak.

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Aydın iftar vakti 1 Mart 2025: Aydın'da iftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Aydın Ramazan imsakiyesi) - 3

İLÇE İLÇE AYDIN İFTAR SAATİ

Bozdoğan İftar Vakti

Buharkent İftar Vakti

Çine İftar Vakti

Didim İftar Vakti

Germencik İftar Vakti

İncirliova İftar Vakti

Karacasu İftar Vakti

Karpuzlu İftar Vakti

Koçarlı İftar Vakti

Köşk İftar Vakti

Kuşadası İftar Vakti

Kuyucak İftar Vakti

Nazilli İftar Vakti

Söke İftar Vakti

Sultanhisar İftar Vakti

Efeler İftar Vakti

Yenipazar İftar Vakti

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