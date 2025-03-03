Aydın iftar vakti 3 Mart 2025: Aydın'da iftar saat kaçta açılacak, iftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta? (Aydın Ramazan imsakiyesi)
3 Mart tarihli Aydın iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının üçüncü gününde Aydın'da yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Aydın'ın iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Aydın'da iftar vakti saat kaçta? İlk oruç saat kaçta açılacak? İşte 3 Mart 2025 Aydın iftar saati.
Aydın'da yaşayan ve oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Aydın iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Aydın'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Aydın iftar vakti.