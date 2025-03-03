Aydın iftar vakti 3 Mart 2025: Aydın'da iftar saat kaçta açılacak, iftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta? (Aydın Ramazan imsakiyesi)

Aydın'da yaşayan ve oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Aydın iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Aydın'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Aydın iftar vakti.