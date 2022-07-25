Aydın Söke'de orman yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 25.07.2022 - 21:15

Aydın Söke'de orman yangını - 1

'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın Söke'de orman yangını - 2

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın Söke'de orman yangını - 3

Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Aydın Söke'de orman yangını - 4

Söke Kaymakamı Saadettin Yücel, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Aydın Söke'de orman yangını - 5

Yücel, yaptığı açıklamada, Aydın Valiliğince oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezince, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yangını söndürmek için seferber olduklarını aktardı.

Aydın Söke'de orman yangını - 6

"Yerleşim yerleri ile hayvan ağıllarında tahliyelerin yapıldığını belirten Yücel, "Ne kadar itfaiye, arazöz varsa hepsi seferber olmuş durumda ve müdahaleye devam etmekte." dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER