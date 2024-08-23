Aydın ve Malatya'da orman yangını
Aydın'ın Kuyucak ilçesi ile Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangınları çıktı. Yangınlar ekipler tarafından kontrol altına alındı.
İki ilde alevlerle mücadele var.
İki ilde alevlerle mücadele var.
Aydın'ın Kuyucak ilçesi kırsal Belenova Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede 1 hektarlık alanın alevlerden zarar gördüğü bildirildi.
Malatya'nın Pütürge ilçesi Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde de henüz öğrenilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale etti.
Orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. 8 araç ve 50 personel ile yangına müdahale ettiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün destekleri ile yangını kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için yaklaşık 7 saat mücadele verdik. Yangında önceliğimiz yerleşim alanlarıydı ve yerleşim alanlarına sıçrama olmadı" diye konuştu.