Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor

Alevlerle mücadele sürüyor. Aydın’ın Germencik ve Muğla’nın Milas ilçesinden yangın haberleri geldi. İki yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor. Aydın’daki yangında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim yerlerine ulaştı. İstanbul Avcılar’daki otluk alanda çıkan yangın ise söndürüldü. Balıkesir Bandırma'daki yangın kontrol altına alındı.

Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 1

Aydın ve Muğla’dan yangın haberleri geldi.

Aydın’daki Germencik’te, Muğla’daki yangın ise Milas’ta çıktı.

İki yangında da alevlerle mücadele sürüyor.

İstanbul Avcılar'daki otluk alan yangını ise söndürüldü. Balıkesir Bandırma'daki yangın kontrol altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 2

AYDIN'DAKİ YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Aydın’ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 3

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçak ile alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 4

Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi’nde etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi.

Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 5

Yerleşim yerleri bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesinin de sürdüğü belirtildi.

Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 6
Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 7
Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 8
Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 9

MİLAS’TA YANGIN

Bir diğer yangın haberi ise Muğla’nın Milas ilçesinden geldi.

Saat 15.15 sıralarında Milas-Ören arasında kalan Sekköy Mahallesi sınırlarında başlayan orman yangını sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava ekipleri sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen ve ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 10

BALIKESİR'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Yeni Mahalle Elektrik Terfi İstasyonu yakınında iki farklı noktada çıkan yangında tahta elektrik ve telefon direkleri de zarar gördü.

Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 11

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Ana Jet Üssü'nden ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 uçak, Bandırma Belediyesinden 4 su ikmal aracı, 3 adet eskavatör, 1 kepçe yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Otluk alandaki yangın kontrol altına alınarak yayılması engellenirken, eski çöplük alanında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Trafodan çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor - 12

AVCILAR'DA OTLUK ALANDA YANGIN

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisler Caddesi'nde bulunan ve ağaçların da yer aldığı geniş alandaki otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DAHA FAZLA GÖSTER