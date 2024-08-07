Aydın ve Muğla’da yangın: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor
Alevlerle mücadele sürüyor. Aydın’ın Germencik ve Muğla’nın Milas ilçesinden yangın haberleri geldi. İki yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor. Aydın’daki yangında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim yerlerine ulaştı. İstanbul Avcılar’daki otluk alanda çıkan yangın ise söndürüldü. Balıkesir Bandırma'daki yangın kontrol altına alındı.
Aydın ve Muğla’dan yangın haberleri geldi.
Aydın’daki Germencik’te, Muğla’daki yangın ise Milas’ta çıktı.
İki yangında da alevlerle mücadele sürüyor.
İstanbul Avcılar'daki otluk alan yangını ise söndürüldü. Balıkesir Bandırma'daki yangın kontrol altına alındı.