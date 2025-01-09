Aydın'da 48 bin hayvan kimliklendirildi

Aydın'da bu güne kadar yaklaşık 26 bin köpek ve 22 bin kedi olmak üzere toplamda 48 bin ev hayvanı kaydedildi.

Ev hayvanlarının adı, türü, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi, rengi, sahibinin bilgileri ve acil durum irtibat kişisi gibi tüm veriler sisteme işleniyor.

Ayrıca, hayvanın aşı geçmişi, sahip değişikliği ve kaybolma gibi durumlar da kaydediliyor.