Aydın'da 48 bin hayvan kimliklendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmaları kapsamında, Aydın'da bu güne kadar yaklaşık 26 bin köpek ve 22 bin kedi olmak üzere toplamda 48 bin ev hayvanı kaydedildi.

Aydın'da 48 bin hayvan kimliklendirildi - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ev hayvanlarının kimliklendirilmesi çalışmaları kapsamında, Aydın'da yaklaşık 48 bin ev hayvanı kaydedildi.

Bu kapsamda, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri hızla devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aydın'da 48 bin hayvan kimliklendirildi - 2

Evcil hayvan sahipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde, hayvanlarını Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) üzerinden kaydediyor.

Kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi sağlanırken, bu bilgiler sistemde tutuluyor.

Aydın'da 48 bin hayvan kimliklendirildi - 3

Aydın'da bu güne kadar yaklaşık 26 bin köpek ve 22 bin kedi olmak üzere toplamda 48 bin ev hayvanı kaydedildi.

Ev hayvanlarının adı, türü, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi, rengi, sahibinin bilgileri ve acil durum irtibat kişisi gibi tüm veriler sisteme işleniyor.

Ayrıca, hayvanın aşı geçmişi, sahip değişikliği ve kaybolma gibi durumlar da kaydediliyor.

Aydın'da 48 bin hayvan kimliklendirildi - 4

MİKROÇİP İLE TAKİP EDİLEBİLİRLİK ARTIYOR

Ev hayvanlarına uygulanan deri altı mikroçipler, her bir hayvanın kimlik bilgileriyle eşleşiyor ve bu bilgiler, el terminali aracılığıyla kolayca okunması sağlanıyor.

Bu sayede sokakta terkedilen hayvanların sahipleri hızla tespit ediliyor.

Aydın'da 48 bin hayvan kimliklendirildi - 5

Hayvanların sağlık geçmişi, özellikle kuduz aşısı gibi önemli bilgiler de sistemde saklanıyor.

Bu uygulama ile Aydın'daki ev hayvanlarının takibi daha düzenli bir şekilde sağlanıyor.

Aydın'da 48 bin hayvan kimliklendirildi - 6
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