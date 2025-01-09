Aydın'da 48 bin hayvan kimliklendirildi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmaları kapsamında, Aydın'da bu güne kadar yaklaşık 26 bin köpek ve 22 bin kedi olmak üzere toplamda 48 bin ev hayvanı kaydedildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ev hayvanlarının kimliklendirilmesi çalışmaları kapsamında, Aydın'da yaklaşık 48 bin ev hayvanı kaydedildi.
Bu kapsamda, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri hızla devam ediyor.