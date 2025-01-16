Aydın'da bir evden art arda silah sesleri: Genç astubay silahla vuruymuş halde bulundu

Aydın'da trafik jandarması olarak görev yapan Tolga Gökalp, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Mersinli olduğu öğrenilen astsubayın arkadaşları kısa sürede olay yerine geldi. Gökalp'in 3 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Aydın'da bir evden art arda silah sesleri: Genç astubay silahla vuruymuş halde bulundu - 1

Aydın'da yaşanan olayda Aydın-Denizli Otoyolu'nda otoyol trafik jandarması olarak görev yapan Tolga Gökalp'in evinden art arda silah seslerini geldi. İhbar üzerine güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Ekipler Gökalp'i silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. Gökalp'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Aydın'da bir evden art arda silah sesleri: Genç astubay silahla vuruymuş halde bulundu - 2

Genç astsubayın arkadaşları kısa sürede olay yerine geldi. Mersinli olduğu öğrenilen Gökalp'in yaklaşık 3 ay önce Nazilli'deki görevine başladığı öğrenildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yapılan ilk incelemede Gökalp'in beylik tabancası hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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