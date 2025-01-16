Aydın'da bir evden art arda silah sesleri: Genç astubay silahla vuruymuş halde bulundu

Genç astsubayın arkadaşları kısa sürede olay yerine geldi. Mersinli olduğu öğrenilen Gökalp'in yaklaşık 3 ay önce Nazilli'deki görevine başladığı öğrenildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de olay yerine gelerek bilgi aldı.



Yapılan ilk incelemede Gökalp'in beylik tabancası hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.