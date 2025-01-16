Aydın'da bir evden art arda silah sesleri: Genç astubay silahla vuruymuş halde bulundu
Aydın'da trafik jandarması olarak görev yapan Tolga Gökalp, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Mersinli olduğu öğrenilen astsubayın arkadaşları kısa sürede olay yerine geldi. Gökalp'in 3 ay önce göreve başladığı öğrenildi.
Aydın'da yaşanan olayda Aydın-Denizli Otoyolu'nda otoyol trafik jandarması olarak görev yapan Tolga Gökalp'in evinden art arda silah seslerini geldi. İhbar üzerine güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Ekipler Gökalp'i silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. Gökalp'in hayatını kaybettiği tespit edildi.