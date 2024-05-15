Aydın’da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İddiaya göre, Y.A.Y’nin kız arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, sonrasında bahçede silahla kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.