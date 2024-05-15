Aydın’da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Y.A.A. isimli kişi, müstakil bir evin bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu. Y.A.A, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis intihar şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Aydın’da bir kişi başından vurulmuş şekilde, ağır yaralı halde bulundu.

Olay, Efeler ilçesine bağlı Girne Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin bahçesinde Y.A.Y. isimli kişi başından vurulmuş halde bulundu.

Y.A.Y’yi bahçede kanlar içinde gören kız arkadaşı G.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Aydın’da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu - 2

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralı Y.A.Y’nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Aydın’da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu - 3

Bölgeye yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, geniş çaplı araştırma başlatırken, polis sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Aydın’da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu - 4

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İddiaya göre, Y.A.Y’nin kız arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, sonrasında bahçede silahla kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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