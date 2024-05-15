Aydın’da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesindeki Y.A.A. isimli kişi, müstakil bir evin bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu. Y.A.A, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis intihar şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Aydın’da bir kişi başından vurulmuş şekilde, ağır yaralı halde bulundu.
Olay, Efeler ilçesine bağlı Girne Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin bahçesinde Y.A.Y. isimli kişi başından vurulmuş halde bulundu.Y.A.Y’yi bahçede kanlar içinde gören kız arkadaşı G.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.