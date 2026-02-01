Aydın'da fırtına, sel, dolu. Deniz suyu bulvarla birleşti
01.02.2026 22:37
AA
Aydın’ın Kuşadası, Söke, Didim, Germencik ve İncirliova ilçelerinde sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent deniz suyu bulvarla birleşti, araçlar suda kaldı.
Kuşadası'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti. Trafiğin aksadığı noktalarda bazı araçlar da suyun içinde kaldı.
DENİZ SUYU BULVARLA BİRLEŞTİ
Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı’nın bir bölümünde deniz suyu bulvarla birleşti.
Söke'den geliş istikametinden Kuşadası girişinde oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle araçların geçişine izin verilmedi. İş makineleriyle suyun tahliye edilmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.
SÖKE VE KUŞADASI YOLLARINDA ULAŞIM DURDU
Aydın-Söke ve Aydın-Kuşadası arasındaki çevre yolu bir süre trafiğe kapandı. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, araçlar ve şehirler arası yolcu otobüsleri farklı güzergahlara yönlendirildi.
Sazlı ve Argavlı mevkilerinde yaşanan toprak kayması ve su birikintisi yolun trafiğin kapanmasına neden olurken, hızla bölgeye giden Söke Belediyesi ekipleri iş makineleri ile müdahale başlattı. Yapılan çalışmaların ardından trafik kontrollü şekilde tek taraflı verilmeye başlandı.
Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Didim, İncirliova ve Germencik ilçelerinde de sağanak etkili oldu.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, sağanakla mücadelede tüm ekiplerin görevinin başında olduğunu belirterek, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne 222 ihbar geldi. Ekipler, sel ve su baskınlarına müdahalenin yanı sıra kapanan yolların açılması için de yoğun çaba harcadı." ifadelerini kullandı.
Belediyeler ile AFAD'ın, olumsuzluk yaşanan bölgedeki çalışmaları sürüyor.