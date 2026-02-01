Aydın'da fırtına, sel, dolu. Deniz suyu bulvarla birleşti

Aydın-Söke ve Aydın-Kuşadası arasındaki çevre yolu bir süre trafiğe kapandı. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, araçlar ve şehirler arası yolcu otobüsleri farklı güzergahlara yönlendirildi.

Sazlı ve Argavlı mevkilerinde yaşanan toprak kayması ve su birikintisi yolun trafiğin kapanmasına neden olurken, hızla bölgeye giden Söke Belediyesi ekipleri iş makineleri ile müdahale başlattı. Yapılan çalışmaların ardından trafik kontrollü şekilde tek taraflı verilmeye başlandı.



Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.