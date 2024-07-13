Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve gece kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetini arttırması ile yeniden kontrolden çıktı. Aydın’ı yanı sıra çevre illerden de takviye gelen ekiplerin desteği ile sürdürülen söndürme çalışmaları devam ederken, gece yarısı yeniden şiddetlenen yangından yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 1

Akşam saatlerinde Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile gece kontrol altına alınmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 2

Gece yarısı rüzgarın şiddetini arttırması ile tekrar kontrolden çıkan yangını söndürmek için karadan müdahaleler devam ediyor.

Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 3

Yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanında AFAD, UMKE ve TOMA’lar da müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına hava kararana kadar helikopter ve uçaklar da katıldı.

Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 4

Aydın Büyükşehir ve ilçe belediyelerin araçlarının yanında bazı özel firmaların tankerleri ile de devam eden söndürme çalışmalarına destek için Muğla, Manisa, Antalya ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesi de ekip gönderdi.

Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 5

Yangını söndürme çalışmaları oluşturulan kriz merkezince yönetilirken şu an itibariyle oluşan maddi hasarın ciddi boyutlara ulaştığı öğrenildi.
Saatlerdir devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 6

İşte yangından yansıyan diğer kareler...

Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 7
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 8
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 9
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 10
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 11
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 12
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 13
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 14
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 15
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 16

Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 17
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 18
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 19
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın: Yeniden kontrolden çıktı - 20
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