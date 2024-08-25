Aydın’da ne patladı? Patlama sesi panik yarattı: “Ev sallandı, deprem gibi hissettirdi”
Aydın’da duyulan patlama sesi vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. Geniş bir alanda duyulan patlama sesine neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Karacasu ilçesinde yaşayan ve patlamayı şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyleyen bir vatandaş, “Kısa süreli bir panik yaşadık. Sanki bomba patladı gibi oldu. Yerin altından bomba attılar sanki. Öyle güçlü bir sesti ki, dibimizde patlamış gibi oldu. Evimizin binası da sallandı. Deprem olmuş gibi hissettirdi.” dedi.
Aydın’da saat 10.00 sıralarında Karacasu’dan Çine’ye kadar şiddetli şekilde hissedilen bir patlama sesi duyuldu.