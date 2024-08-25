Aydın’da ne patladı? Patlama sesi panik yarattı: “Ev sallandı, deprem gibi hissettirdi”

PATLAMA SESİNİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmada benzer patlama sesinin çevre illerde de duyulduğu ancak şu an itibariyle patlama sesinin kaynağının tespit edilemediği öğrenildi.

İl genelinde hissedilen ve bazı bölgelerde paniğe neden olan patlama sesinin kaynağı araştırılıyor.