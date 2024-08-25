Aydın’da ne patladı? Patlama sesi panik yarattı: “Ev sallandı, deprem gibi hissettirdi”

Aydın’da duyulan patlama sesi vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. Geniş bir alanda duyulan patlama sesine neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Karacasu ilçesinde yaşayan ve patlamayı şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyleyen bir vatandaş, “Kısa süreli bir panik yaşadık. Sanki bomba patladı gibi oldu. Yerin altından bomba attılar sanki. Öyle güçlü bir sesti ki, dibimizde patlamış gibi oldu. Evimizin binası da sallandı. Deprem olmuş gibi hissettirdi.” dedi.

Aydın’da ne patladı? Patlama sesi panik yarattı: “Ev sallandı, deprem gibi hissettirdi” - 1

Aydın’da saat 10.00 sıralarında Karacasu’dan Çine’ye kadar şiddetli şekilde hissedilen bir patlama sesi duyuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aydın’da ne patladı? Patlama sesi panik yarattı: “Ev sallandı, deprem gibi hissettirdi” - 2

POLİS VE JANDARMAYA İHBARLAR GELDİ

Polis ve jandarmaya gelen ihbarlar üzerine il genelinde yapılan araştırmalarda patlama sesinin kaynağı tespit edilemedi.

Aydın’da ne patladı? Patlama sesi panik yarattı: “Ev sallandı, deprem gibi hissettirdi” - 3

PATLAMA SESİNİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmada benzer patlama sesinin çevre illerde de duyulduğu ancak şu an itibariyle patlama sesinin kaynağının tespit edilemediği öğrenildi.

İl genelinde hissedilen ve bazı bölgelerde paniğe neden olan patlama sesinin kaynağı araştırılıyor.

Aydın’da ne patladı? Patlama sesi panik yarattı: “Ev sallandı, deprem gibi hissettirdi” - 4

“DEPREM OLMUŞ GİBİ HİSSETTİRDİ”

Karacasu ilçesinde yaşayan ve patlamayı şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyleyen Çamköy Mahalle sakinlerinden Süleyman Alanoğlu, “Sabah saatlerinde bir anda güçlü bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu biz anlamadan hemen ardından patlama ile birlikte evimizin de sarsıldığını hissettik. Kısa süreli bir panik yaşadık. Sanki bomba patladı gibi oldu. Yerin altından bomba attılar sanki. Öyle güçlü bir sesti ki, dibimizde patlamış gibi oldu. Evimizin binası da sallandı. Deprem olmuş gibi hissettirdi.” diye konuştu.

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