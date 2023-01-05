Aydın'da restoranda patlama: Tutuklananların ifadesi ortaya çıktı

M.B. şu ifadeleri kullandı:



"Tüpü elimde bulunan anahtarla değiştirmeye yeltendiğim esnada somununu açmaya başladım. Bu arada tüpten gaz sesi geldiğini duydum. Duyar duymaz zaten ben alev almaya başladım. Kendimi hemen dışarıya attım. Elimde bulunan anahtarı olay esnasında H.P'ye nasıl verdim, bunu hatırlamıyorum. Tüpleri döner ocağının yaklaşık 4-5 metre kadar yakınında bulunan tüpler için ayrılmış yerde değiştirdim. Tüpleri değiştirdiğim esnada dikkatimi dağıtan bir kişi olmadı. Olay esnasında kim yaralandı, kim vefat etti? Ben bunların hiçbirini kendim de yandığım için görmedim."