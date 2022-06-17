Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, sağanak sonrası dere taştı. 5 evi su bastı, sürüklenen park halindeki araçta da hasar oluştu.

Haberler - DHA 17.06.2022 - 14:31

Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı - 1

'da dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı - 2

Aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcaköy Mahallesi Bitler mevkisinde Yeşildere Deresi'nde taşkın oldu.

Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı - 3

Bölgedeki 20 evden 5'ini su bastı. Recep Yakar'a ait park halindeki otomobil de sel sularına kapıldı. 2 kilometre sürüklenen araçta hasar oluştu.

Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı - 4

Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten Recep Yakar, "Yağmurun yağdığı sırada evde yoktum. Evim ve otomobilim zarar gördü. Derede ıslah çalışması yapılması lazım. İllaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Eşim ve çocuklarım da canlarını zor kurtardı. Can kaybımız yok ama maddi zararımız çok büyük" dedi. 

Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı - 5
Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı - 6
Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı - 7
Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı - 8

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