Aydın'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı

Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten Recep Yakar, "Yağmurun yağdığı sırada evde yoktum. Evim ve otomobilim zarar gördü. Derede ıslah çalışması yapılması lazım. İllaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Eşim ve çocuklarım da canlarını zor kurtardı. Can kaybımız yok ama maddi zararımız çok büyük" dedi.