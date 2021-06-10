Aydın'da sağanak sele dönüştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şiddetli yağmur sele yol açtı. Sokaklar göle döndü, bazı evleri su bastı.

İHA 10.06.2021 - 17:39

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Yeşil Mahalle Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde bir anda etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 2
Yağışla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularının getirdiği çamurla ve molozlarla doldu.
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 3

BAZI EVLERİ SU BASTI

Bazı evleri su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 4

ZOR ANLAR YAŞANDI

Dışarıda kalan vatandaşlar sokakları kaplayan çamur nedeniyle evlerine ulaşmakta, bazı sürücüler de ulaşımda güçlük çekti.
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 5
Nazilli Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilirken, cadde ve sokakların çamurdan arınması için çalışma başlatıldı.
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 6
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 7
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 8
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 9
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 10
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 11
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 12
Aydın'da sağanak sele dönüştü - 13

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