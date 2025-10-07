Aydın'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü

Aydın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Aydın'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü - 1

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Aydın'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü - 2

Etkili yağmur sonrası bazı cadde ve sokak suyla doldu. Göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Aydın'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü - 3

Turuncu alarm verilen kentte Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Aydın'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü - 4
