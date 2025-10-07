Aydın'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü
Aydın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.
Etkili yağmur sonrası bazı cadde ve sokak suyla doldu. Göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Turuncu alarm verilen kentte Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda bekliyor.