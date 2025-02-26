Aydın'da yılın ilk leyleğini gördü: Bir çuval un kazandı
Aydın'da yılın ilk leyleği Aşağı Büyük Menderes Havzası'ndaki Söke'nin kırsal Avşar Mahallesi'nde görüldü. Kente gelen leyleği ilk gören Ayşe Kavas, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının kazananı oldu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ‘İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasındaki amaçlarının ekosistem içinde önemli işlevi bulunan leyleklerle ilgili kırsalda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.
Aydın’da, baharın müjdecisi olarak bilinen ilk leylek Aşağı Büyük Menderes Havzası'ndaki Söke'nin Avşar Mahallesi'ne geldi. Kente gelen yılın ilk leyleğini gören Ayşe Kavas oldu. Leyleği havada uçarken gören Kavas, fotoğrafını EKODOSD'a gönderdi. Böylelikle EKODOSD'un gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının kazananı Kavas oldu. EKODOSD yetkilileri Avşar Mahallesi Muhtarı Bedri Avcı'yla birlikte Kavas'a, bir çuval unu teslim etti.