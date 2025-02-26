Aydın'da yılın ilk leyleğini gördü: Bir çuval un kazandı

Avşar Mahallesi'nde leyleklerin elektrik çarpılmasından ölmemesi için köylüler ve öğrencilerle birlikte çalışma yaptıklarını hatırlatan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kendi imkanlarımızla 2008 yılında ilk defa bir yapay platform oluşturmuştuk. Yüzlerce kilo ağırlığındaki bacada bulunan yuvanın yıkılma tehlikesi bulunduğundan, yuvayı bacadan alarak yaptığımız platforma taşımıştık. Leylekler de gelip bu yuvayı sahiplenince herkes çok mutlu olmuştu. Ancak elektrik çarpılmalarından ölen leylek sayıları artınca, AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından ilk kez 2010 yılında pilot köy olarak seçilen Avşar Mahallesi'nde yapay platformlar yerleştirildi ve leylek ölüm sayıları yok denecek kadar azaldı. Bunun için de çok mutluyuz. Bu proje ile ülkemize ve bölgemize gelen leyleklerimizin ölüm oranları yok denecek kadar azaldı" dedi.