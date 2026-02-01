Aydın'ı fırtına vurdu. Köylüler uçan malzemelerini araziden topladı

Fırtınanın en etkili yaşandığı yerlerden biri de Köşk'ün en yüksek köyü olan Sarıçam Mahallesi oldu. Bir anda hortum şeklinde etkili olan fırtınada köyde pek çok evin çatısı zarar görürken köy sakinlerinden Harun Gökçe'nin evinin çatısı uçtu.

Evin duvarlarının bile yıkıldığı fırtınada demir çelik çatı köyün yakınındaki araziye uçarken, balkon demirleri ise balyozla vurulmuş gibi eğri büğrü hale geldi.