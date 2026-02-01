Aydın'ı fırtına vurdu. Köylüler uçan malzemelerini araziden topladı
01.02.2026 10:24
İHA
Aydın'daki fırtınada köylerdeki bazı evlerin çatıları uçtu, tarım arazilerinde ağaçlar kırıldı. Köylüler uçan çatılarının malzemelerini araziden topladı.
Aydın'ın Köşk ilçesindeki bazı köyleri fırtına vurdu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı Aydın'ın Köşk içesine bağlı kırsal Başçayır, Cumayanı, Sarıçam ve Ahatlar mahallelerinde etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Başçayır deresinden Çatma Yaylası'na kadar pek çok evin çatısı fırtınada zarar görürken bazı arazilerdeki zeytin ağaçlarının dalları da kırıldı.
Cumayanı köyünün camisinin minaresinin de zarar gördüğü fırtınada çok sayıda evin çatısı zarar gördü.
Fırtınanın en etkili yaşandığı yerlerden biri de Köşk'ün en yüksek köyü olan Sarıçam Mahallesi oldu. Bir anda hortum şeklinde etkili olan fırtınada köyde pek çok evin çatısı zarar görürken köy sakinlerinden Harun Gökçe'nin evinin çatısı uçtu.
Evin duvarlarının bile yıkıldığı fırtınada demir çelik çatı köyün yakınındaki araziye uçarken, balkon demirleri ise balyozla vurulmuş gibi eğri büğrü hale geldi.
"DEMİRLERİ SÖKÜP GÖTÜRDÜ"
Kuvvetli rüzgarın bir anda gelip geçtiğini ancak kısa sürede bazı çatıları uçurduğunu belirten Harun Gökçe, "Bir anda hortum şeklinde geldi. Bizim evin çatısını kolonlara bağlı olan demirleri ile birlikte söküp götürdü. Çatı köyün alt kısmına uçtu. Duvarlar yıkıldı. Balkonun korkuluk demirleri bile eğri büğrü hale geldi" diyerek büyük bir afet yaşandığını belirti.
Bu yaşına kadar böyle bir fırtına görmediğini belirten Sarıçam Mahallesi Muhtarı Ercan Soytürk ise böylesi bir felaketi ölüm ve yaralanma olayı olmadan maddi hasarla atlatmanın kendileri için teselli kaynağı olduğunu belirtti.
Fırtınanın ardından köylüler zarar gören evlerinin çatılarını kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalışıyor.