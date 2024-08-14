Aydın'ın milli meyvesi altınla yarışıyor! Bu yıl üreticinin yüzü güldü

"70 BİN 174 TIN REKOLTE BEKLENİYOR"

Küresle iklim krizinden dolayı Aydın'ın bazı bölgelerinde kuru incir üretiminde çeşitli sıkıntılar yaşanmasına rağmen bu yıl rekolte tahminin 70 bin 174 ton olduğunu açıklayan Aydın Valisi Yakup Canbolat; “Dağlarından yağ ovalarından bal akan, gökyüzünün altındaki en güzel yer yeryüzü olarak tarif edilen Aydın ilimiz, coğrafi konumu, tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan gücüyle hem tarım şehri olması bakımından hem de ihracatta söz sahibi bir il olması bakımından Ege Bölgesi ve ülkemizin hızla gelişen illerinden biri konumundadır. İlimizin en büyük potansiyellerinden birisi de incir üreticiliğidir. İncir, hemen her dinde kutsal bir meyve olarak anılmakta ve insanlar tarafından rağbet görmektedir. İncirin anavatanı Türkiye'dir. Dünyanın ve ülkemizin en kaliteli inciri, toprak yapısı ve ikliminden dolayı Aydın ilimiz ve ilçelerinde yetiştirilmektedir. İncir ilimizin AB Tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünüdür. Yaklaşık 16 bin çiftçimiz incir üretimiyle iştigal etmektedir. İlimizde incirin katma değerini artırmak amacıyla kurulan 161 adet incir deposu, 159 adet incir işletmesi bulunmaktadır. 2023 FAO verilerine göre ülkemiz 356 ton yaş incir üretimiyle dünyada birinci sıradadır.