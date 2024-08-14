Aydın'ın milli meyvesi altınla yarışıyor! Bu yıl üreticinin yüzü güldü
Aydın'ın milli meyvesi kuru incirde hasat sezonun başlaması ile birlikte üreticinin umutları arttı. Aydın Ticaret Borsası tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen sezonun ilk kuru inciri alım töreni yapıldı. Geçen yıl kilogramı 350 TL'den alınan kuru incir, bu yıl 700 TL'den alınırken incir fiyatlarında sembolik de olsa yaşanan artış üreticinin yüzünü güldürdü.
Aydın'ın dünyada ve Türkiye'de üretiminde lider olduğu kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Aydın Ticaret Borsası'nda 'Kuru İncir Alım' töreni düzenlendi. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katıldığı törende, Germencik, Buharkent ve Köşk ilçelerinden olmak üzere toplam 8 üreticiden temsili olarak 86 kilogram kuru incir alındı. Aydın Ticaret Borsası'na teslim edilen ilk kuru incir ise sembolik olarak kilosu 700 TL'den fiyatlandırıldı.