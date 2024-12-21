Aydınlı çift, bebeklerine Honda adını verdi: "Hayalim gerçek oldu"
Aydın'da yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çifti, dünyaya gelen ikinci erkek çocuklarına Japon iş insanı ve mühendis, otomobil markası Honda'nın kurucusu Soichiro Honda'nın ismini verdi. Yedi yaşından itibaren motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını belirten baba, "Bir gün çocuğum olursa ismini Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Hayalim gerçek oldu." dedi.
Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çiftinin 15 gün önce dünyaya gelen üçüncü çocuğu erkek oldu. Baba Muharrem Maden, bir oğlu olduğunda çok sevdiği Honda'nın ismini koymayı hayal ediyordu.