Aydınlı çift, bebeklerine Honda adını verdi: "Hayalim gerçek oldu"

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Muharrem Maden, yedi yaşından beri motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını söyleyerek "Motosikletleri çok seviyorum. Bir gün çocuğum olursa ismini Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Oğlumun ismini Honda koydum. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum." dedi.