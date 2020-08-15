Aydos Ormanı'nda mangal denetimi

İstanbul'da Pendik Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanı'nda drone destekli mangal denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" genelgesi kapsamında, Pendik ilçe sınırları içerisinde bulunan Aydos Ormanı'nda denetimde bulunuldu.

Uygulamada zabıta ekipleri, drone ile ormanda mangal yakan veya piknik yapan vatandaşların olup olmadığını denetledi.