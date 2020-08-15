Aydos Ormanı'nda mangal denetimi

Geçtiğimiz günlerde art arda yangınların çıktığı Aydos Ormanı'nda mangal denetimi yapıldı. Drone destekli denetimde ekipler, vatandaşları semaver ve mangal yakmamaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı - DHA 15.08.2020 - 14:49 | Son Güncelleme : 15.08.2020 - 14:50

Aydos Ormanı'nda mangal denetimi - 1
İstanbul'da Pendik Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanı'nda drone destekli mangal denetimi yaptı.
Aydos Ormanı'nda mangal denetimi - 2
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" genelgesi kapsamında, Pendik ilçe sınırları içerisinde bulunan Aydos Ormanı'nda denetimde bulunuldu.

Aydos Ormanı'nda mangal denetimi - 3
Uygulamada zabıta ekipleri, drone ile ormanda mangal yakan veya piknik yapan vatandaşların olup olmadığını denetledi.
Aydos Ormanı'nda mangal denetimi - 4
Orman içerisinde piknik yaptığı tespit edilen vatandaşlar, zabıta ve polis ekiplerince semaver ve mangal yakmamaları konusunda uyarıldı.
Aydos Ormanı'nda mangal denetimi - 5
Aydos Ormanı'nda mangal denetimi - 6
Aydos Ormanı'nda mangal denetimi - 7
Aydos Ormanı'nda mangal denetimi - 8

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