Ayetel Kürsi Türkçe - Arapça okunuşu: Ayetel Kürsi'nin Diyanet meali ve anlamı
Bakara Suresi suresi içerisinde yer alan Ayetel Kürsi, 255. ayettir. Adını, âyetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi mânalara gelen kürsî kelimesinden almıştır. Ayetel Kürsi duası, özellikle mübarek üç aylarda sık sık tekrar edilmektedir. . Ayetel Kürsi Türkçe - Arapça okunuşu, diyanet meali haberimizin ayrıntısında...
Adını, âyetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi mânalara gelen kürsî kelimesinden almıştır. Nazillili Muhammed Hakkı, Âyetü’l-kürsî’nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu âyet için doksan üç isim tesbit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak âyetin kırk kadar adını zikretmektedir (bk. Ḫazînetü’l-esrâr, s. 125-138).