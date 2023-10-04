Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir tutuklama daha

TUTUKLU SAYISI 19 OLDU

Suç örgütünün lideri Ayhan Bora Kaplan, daha önce yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Bugüne kadar örgüte yönelik yapılan operasyonlarda aralarında Kaplan'ın da bulunduğu 36 şüpheli yakalanırken, bunlardan 19'u tutuklandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.