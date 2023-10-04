Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir tutuklama daha
Başkent Ankara’da liderliğini Ayhan Bora Kaplan’ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi daha yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
Ankara genelinde faaliyet gösteren; lüks eğlence merkezi, bar, pavyon, gece kulübü şeklindeki işletmeleri baskı altına alarak, illegal yollarla ele geçiren, başta silahlı yaralama, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suça karışan Ayhan Bora Kaplan’ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında hırsızlık ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan Ayhan Bora Kaplan’ın örgütüne üye 2 kişi daha gözaltına alındı.