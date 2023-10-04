Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir tutuklama daha

Başkent Ankara’da liderliğini Ayhan Bora Kaplan’ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi daha yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir tutuklama daha - 1

Ankara genelinde faaliyet gösteren; lüks eğlence merkezi, bar, pavyon, gece kulübü şeklindeki işletmeleri baskı altına alarak, illegal yollarla ele geçiren, başta silahlı yaralama, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi birçok suça karışan Ayhan Bora Kaplan’ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hırsızlık ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan Ayhan Bora Kaplan’ın örgütüne üye 2 kişi daha gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir tutuklama daha - 2

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda firari olarak aranan Salih Samet Ö. ve Umutcan Y. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermiler ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir tutuklama daha - 3

Şüphelilerin örgütün kontrolünde bulunan gece kulüplerinde ruhsatsız tabancalarla koruma görevi yaptığı, örgüt lideri ve yöneticilerinin talimatıyla silahlı adli olaylara karıştıkları tespit edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salih Samet Ö. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Umutcan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir tutuklama daha - 4

TUTUKLU SAYISI 19 OLDU

Suç örgütünün lideri Ayhan Bora Kaplan, daha önce yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Bugüne kadar örgüte yönelik yapılan operasyonlarda aralarında Kaplan'ın da bulunduğu 36 şüpheli yakalanırken, bunlardan 19'u tutuklandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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