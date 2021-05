SADECE MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA AÇIYOR Ayı gülü çiçeği, Kızılören'e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor. Küme halinde açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

''GÖRSEL ŞÖLENE DÖNÜŞÜYOR'' Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, "Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi sınırlarında yer alan Kisra Vadisi'nin belirli noktalarında her sene mayıs ayının ikinci haftasından haziranın ilk iki haftasına kadar bir aylık süreliğine tabiat harikası ile karşı karşıyadır. Koyu kırmızı güllerinin renkleri ve koyu yeşil köklerinin renkleri ile bu vadide gerçekten muhteşem bir görsel şölene dönüşüyor. Her gülün göbeğinde bir arı var. Arılar bunun tadını alıyor. Biz de bu görselliği her yıl bir ay yaşıyoruz" dedi.