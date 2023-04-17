Ayılar yayla evlerine dadandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sakinlerinden Coşkun Halcı, ''Ayılar her yeri parçalamış dağıtmış, bir şişe zeytinyağını içmiş, fındığı yemiş. Ayılar burada birkaç gece geçirmiş, muhtemelen 2 taneymişler.'' dedi.