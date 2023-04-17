Ayılar yayla evlerine dadandı

Trabzon'un Kadırga Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan ayılar evlere dadandı. Yaklaşık 4 aydır çok sayıda eve giren ayılar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Ayılar, yiyecek bulma umuduyla girdikleri evlere büyük zarar verdi.

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Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan Kadırga Yaylası, son zamanlarda ayıların talanına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayılar yayla evlerine dadandı - 2

Kış uykusuna yatmayan ayılar, yayladaki çok sayıda eve girdi. O evlerden birinde güvenlik kamerası vardı. Ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Ayılar yayla evlerine dadandı - 3

Ayılar girdiklerni evleri talan etti. Kapılar pencereler parçalandı.

Ayılar yayla evlerine dadandı - 4

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sakinlerinden Coşkun Halcı, ''Ayılar her yeri parçalamış dağıtmış, bir şişe zeytinyağını içmiş, fındığı yemiş. Ayılar burada birkaç gece geçirmiş, muhtemelen 2 taneymişler.'' dedi.

Ayılar yayla evlerine dadandı - 5

Yayla evine giren yalnızca ayı değildi.

Ayılar yayla evlerine dadandı - 6

Bir tilki de yiyecek bulma umuduyla girdiği evde kameralara yansıdı.

Ayılar yayla evlerine dadandı - 7
Ayılar yayla evlerine dadandı - 8
Ayılar yayla evlerine dadandı - 9
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