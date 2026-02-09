Aylarca araştırdılar, kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Apartmandaki idrar kokusunda kurye gözaltında

Asansör kabini içerisinden gelen idrar kokusunu yaklaşık 1 buçuk aydır araştırdıklarını ifade eden apartman yöneticisi "Daha önce de koku kaynaklı şikayet olmuştu ancak kamera olmadığı için tespit edemiyorduk. Geçen hafta kamera koyduk. Tesadüf tam 1 hafta sonra da bu mevzu gerçekleşti. Emniyete haber verdik ve emniyette araç plakasından kurye olduğu için kargo firması üzerinden kişinin kimliğini tespit etti." dedi.