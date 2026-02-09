Aylarca araştırdılar, kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Apartmandaki idrar kokusunda kurye gözaltında
09.02.2026 10:26
İHA
Apartman asansöründen gelen idrar kokusunu 1,5 ay araştırdılar, gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Kargoyu teslim edeceği kata idrarını yaparak çıkan kurye gözaltına alındı.
İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan Delal Hanım Apartmanı sakinleri, asansör kabininden gelen idrar kokusu üzerine kabin içerisine kamera taktırıldı.
Geçtiğimiz günlerde yeniden kabinden gelen idrar kokusunu fark eden apartman yönetimi kamera kayıtlarını izleyerek kokunun sebebini tespit etmek istedi.
Yönetim tarafından 6 Şubat tarihinde izlenen kamera görüntülerinde; apartmanda yaşayan vatandaşlara kargo getiren kuryenin asansör içerisini idrarını yaptığını ve sigara içtiğini fark ettiler.
KURYE GÖZALTINA ALINDI
Görüntüler üzerine harekete geçen apartman yönetimi durumu emniyetle paylaştı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından H.K. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıs hakkında kabahatler kanunundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Asansör kabini içerisinden gelen idrar kokusunu yaklaşık 1 buçuk aydır araştırdıklarını ifade eden apartman yöneticisi "Daha önce de koku kaynaklı şikayet olmuştu ancak kamera olmadığı için tespit edemiyorduk. Geçen hafta kamera koyduk. Tesadüf tam 1 hafta sonra da bu mevzu gerçekleşti. Emniyete haber verdik ve emniyette araç plakasından kurye olduğu için kargo firması üzerinden kişinin kimliğini tespit etti." dedi.