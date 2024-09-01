Aylardır bu günü bekleyen Çanakkaleli balıkçılar hüsranla karşılaştı
Çanakkale'de av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, denize açıldı. Ancak hava muhalefeti nedeniyle sezonun ilk gününde umulan bunulamadı.
Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Sezon hazırlıklarını tamamlayarak denize açılan Çanakkaleli balıkçılar, dün geceki hava muhalefetinden olumsuz etkilendi.
Balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle avlanmakta güçlük çekerken, balıkhanedeki tezgahlar da ilk gün boş kaldı.