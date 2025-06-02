Aylık 90 bin TL kazanıyorlar, 23 gün çalışıyorlar: "Yaptığımız iş zor"

"BİZİM İŞİMİZ BU, YAPACAK BİR ŞEY YOK"



Niğde'den patates hasadı için Adana'ya geldiğini anlatan Rüstem Aldemir (25), "İşimiz biraz zor. Niğde'den buraya hamallık yapmaya geldik. Günlük kazancımız 2 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Günlük ekip olarak 250-300 ton patates yüklüyoruz. Bizim işimiz bu, yapacak bir şey yok. Önce Adana'da işe başlıyoruz sonra Niğde'ye gidiyoruz, orada kışın da depolarda çalışıyoruz" diye konuştu.



"Aylık 90-100 bin lirayla iyi geçiniyoruz"



İleriki yaşlarda bel fıtığına yakalanma riski olduğunu belirten Aldemir, "Yaşımız daha genç ama ileride çok ciddi bel fıtığı sıkıntısı yaşıyoruz. Buradan çıkıp düzenli işe girsek asgari ücret ile geçinemiyoruz, burada en azından aylık 90-100 bin lirayla iyi geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.





