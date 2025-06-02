Aylık 90 bin TL kazanıyorlar, 23 gün çalışıyorlar: "Yaptığımız iş zor"
Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat sürerken, ürünler tarlada "yükleyici" olarak bilinen özel işçilerce toplanıp kamyonlara yükleniyor. Bir günde ortalama 250-300 ton patates yükleyen işçiler günlük 2 bin 500 lira yevmiye alıyor. Aylık 90 ile 100 bin lira arasından kazandıklarını belirten işçiler, bu işi herkesin yapamayacağını, birçok gencin de iş beğenmediğini söyledi.
Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patateste hasat 3 hafta önce başladı. 70 bin dönüm alanda ekilen erkenci patates, tarlada toplandıktan sonra kamyonlara özel bir işçi grubu tarafından yükleniyor.