Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? İETT akbil zammı ne zaman geçerli? İstanbul'da toplu taşımaya zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Zammın ardından öğrenci akbili olarak bilinen aylık abonman ücreti de zamlandı. Yeni fiyat tarifesi ise öğrencilerce merak ediliyor. Peki, aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?
İETT toplu ulaşım ücret tarifelerine göre tam bilet 9.90’dan 15 TL’ye çıkarken, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarıldı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam yapılırken, taksilerde uygulanan minimum ücret ise 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. İşte, İETT zammının uygulanmaya başlanacağı tarih...