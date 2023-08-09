Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? İETT akbil zammı ne zaman geçerli? İstanbul'da toplu taşımaya zam

İETT YENİ ZAMLI TARİFE

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma zam gündemi için olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıda, İstanbul’da toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Yeni yapılan artışla birlikte taksilerin açılış ücreti 12.65 TL’den, 19.17 TL’ye, kilometre başına ücret ise 8.51 TL’den 12.89 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 40 TL’den yüzde 75’lik artışla 70 TL’ye çıkarıldı.



Toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kart tam bilet ücreti ise 9.90 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci ise 140 TL’den 212 TL’ye çıkarıldı.



Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL olurken, Metrobüs en uzun mesafe ücreti de 14.69 TL’den 22.25 TL’ye yükseltildi.