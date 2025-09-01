AYM'den Rabia Naz kararı: Aileye 350 bin lira tazminat ödenecek
Anayasa Mahkemesi (AYM) 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüne dair soruşturmada önemli bir karara imza attı. "Yaşam hakkının usul boyutunun" ihlal edildiğine karar veren AYM, soruşturmanın özensiz yürütüldüğüne hükmetti.
AYM, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan cinayetinde, "Soruşturma özensiz yürütüldü. Yaşam hakkı usul boyutuyla ihlal edildi." gerekçeleriyle, Rabia Naz'ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.