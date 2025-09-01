AYM'den Rabia Naz kararı: Aileye 350 bin lira tazminat ödenecek

Kararda, Vatan'ın Nisan 2018’de evinin önünde yaralı şekilde bulunmasının ardından olay yerine gelen kolluk görevlilerinin bölgede trafik kazasına ilişkin emareler aradıkları ancak buna ilişkin herhangi bir şey bulunamadığı hatırlatıldı. Kararda ayrıca "Görüntü kaydı alınmamış, savcı olay yerine gelmemiş." ifadesi de yer aldı.

Delillerin elde edilmesinde özenli davranılmadığı da belirtildi. Rabia Naz’ın ölümünün aydınlatılması konusunda kritik öneme sahip olduğu anlaşılan çoraplarının delil listesinde dahi bulunmadığı vurgulanan kararda, bazı kritik ifadelerin de olaydan aylar sonra alındığına değinildi.

Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada "yaşam hakkının usul boyutunun" ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi, Vatan ailesine de 350 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.