AYM'den Rabia Naz kararı: Aileye 350 bin lira tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüne dair soruşturmada önemli bir karara imza attı. "Yaşam hakkının usul boyutunun" ihlal edildiğine karar veren AYM, soruşturmanın özensiz yürütüldüğüne hükmetti.

AYM'den Rabia Naz kararı: Aileye 350 bin lira tazminat ödenecek - 1

RABİA NAZ'IN AİLESİNE 350 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENECEK

AYM, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan cinayetinde, "Soruşturma özensiz yürütüldü. Yaşam hakkı usul boyutuyla ihlal edildi." gerekçeleriyle, Rabia Naz'ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

AYM'den Rabia Naz kararı: Aileye 350 bin lira tazminat ödenecek - 2

NE OLMUŞTU?

Rabia Naz, 12 Nisan 2018'de Giresun Eynesil'de evinin önünde yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İlk raporlarda çocuğun yüksekten düşmüş olabileceği belirtilmişti. Ancak baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarptığını, sürücünün ilçedeki hatırlı kişiler tarafindan korunduğunu öne sürmüştü.

AYM'den Rabia Naz kararı: Aileye 350 bin lira tazminat ödenecek - 3

Vatan'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma yaklaşık 2 yıl sürmüş, takipsizlik kararı verilmişti. Aile bunun üzerine 2020 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmıştı. Yüksek Mahkeme, 5 yıl sonra dosyayı inceleyerek önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın özensizlik içinde yürütüldüğü belirtildi.

AYM'den Rabia Naz kararı: Aileye 350 bin lira tazminat ödenecek - 4

Kararda, Vatan'ın Nisan 2018’de evinin önünde yaralı şekilde bulunmasının ardından olay yerine gelen kolluk görevlilerinin bölgede trafik kazasına ilişkin emareler aradıkları ancak buna ilişkin herhangi bir şey bulunamadığı hatırlatıldı. Kararda ayrıca "Görüntü kaydı alınmamış, savcı olay yerine gelmemiş." ifadesi de yer aldı.

Delillerin elde edilmesinde özenli davranılmadığı da belirtildi. Rabia Naz’ın ölümünün aydınlatılması konusunda kritik öneme sahip olduğu anlaşılan çoraplarının delil listesinde dahi bulunmadığı vurgulanan kararda, bazı kritik ifadelerin de olaydan aylar sonra alındığına değinildi.

Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada "yaşam hakkının usul boyutunun" ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi, Vatan ailesine de 350 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

DAHA FAZLA GÖSTER