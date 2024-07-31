Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma

Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu.



İhbar üzerine bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Süleyman Oğuz (48), oğlu Sefa Oğuz (12), İlyas Oğuz (40) ve onun oğlu Demhir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman ve İlyas Oğuz kardeşlerin yaralanan babası ve annesi ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.