Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma
Batman'da hafif ticari aracıyla çarptığı aynı aileden 2’si çocuk, 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki Mehmet Ali Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı. Yolun karanlık olduğunu dile getiren Aydın, "Köpeğe çarptığımı sandım. Akaryakıt istasyonunda durdum. Oradakilere köpeğe çarptığımı söyledim. Şahıslar olay yerine gittiklerinde onlardan, insanlara çarptığımı öğrendim." dedi.
Kaza, Batman-Beşiri kara yolu organize sanayi bölgesi mevkiinde, 28 Temmuz gecesi meydana geldi.
Mehmet Ali Aydın (19) yönetimindekihafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı.