Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma

Batman'da hafif ticari aracıyla çarptığı aynı aileden 2’si çocuk, 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki Mehmet Ali Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı. Yolun karanlık olduğunu dile getiren Aydın, "Köpeğe çarptığımı sandım. Akaryakıt istasyonunda durdum. Oradakilere köpeğe çarptığımı söyledim. Şahıslar olay yerine gittiklerinde onlardan, insanlara çarptığımı öğrendim." dedi.

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma - 1

Kaza, Batman-Beşiri kara yolu organize sanayi bölgesi mevkiinde, 28 Temmuz gecesi meydana geldi.

Mehmet Ali Aydın (19) yönetimindekihafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma - 2

Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Süleyman Oğuz (48), oğlu Sefa Oğuz (12), İlyas Oğuz (40) ve onun oğlu Demhir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman ve İlyas Oğuz kardeşlerin yaralanan babası ve annesi ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma - 3

Cenazeler otopsi için morga götürülürken, aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Mehmet Ali Aydın, daha sonra başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim oldu. 

İki kardeş ile çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma - 4

İlyas Oğuz'un Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. 

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma - 5

Sürücü Mehmet Ali Aydın'a farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden cezai işlem uygulandığı tespit edildi.

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma - 6

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde de Oğuz ailesi yolun ortasında sağ şeritten araçların geçmesini beklerken, sol şeritten hızla gelen hafif ticari araç, aileye çarpıyor.

Aile, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruluyor.

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma - 7

Hastanedeki 2 yaralının tedavisi sürerken, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ali Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma - 8

"KÖPEĞE ÇARPTIĞIMI SANDIM"

Aydın, ifadesinde köpeğe çarptığını zannettiğini belirterek, “Olay günü Kıra Dağı piknik alanına gittim. Alkol kullanmadım. Annem adına kayıtlı olan araçla Batman merkeze doğru ilerlerken, yolun sağından ilerlediğim sırada, yolun da karanlık olması sebebiyle önüme köpek çıktığını düşündüm ve köpeğe çarptığımı sandım. İlerdeki benzinlikte durdum ve köpeğe çarptığımı söyleyerek yardım istedim. Şahıslar olay yerine gittiklerinde onlardan insanlara çarptığımı öğrendim. Emniyete giderek teslim oldum.” dedi.

Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma - 9
Aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden skandal savunma - 10
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