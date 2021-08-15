Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın

Çanakkale'de Tavaklı köyünde son bir ay içerisinde 6. kez orman yangını çıktı. Yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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İHA - DHA 15.08.2021 - 16:22| Son Güncelleme : 15.08.2021 - 16:49
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı.
Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Tavaklı köyünde yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiinde sık sık yangın çıktığı için nöbetçi ekip bulundurduklarını, bu sayede yangına kısa sürede ilk müdahalenin yapıldığını söyledi.
Demirci, yangının ilk başta rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini, ekiplerin müdahalesi ile önünün kesildiğini kaydetti.
Son bir ayda aynı bölgede 5 kez daha yangın çıkmıştı.
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