Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın

Çanakkale'de Tavaklı köyünde son bir ay içerisinde 6. kez orman yangını çıktı. Yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İHA - DHA 15.08.2021 - 16:22 | Son Güncelleme : 15.08.2021 - 16:49

Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 1
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı.
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 2
Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 3
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Tavaklı köyünde yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiinde sık sık yangın çıktığı için nöbetçi ekip bulundurduklarını, bu sayede yangına kısa sürede ilk müdahalenin yapıldığını söyledi.
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 4
Demirci, yangının ilk başta rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini, ekiplerin müdahalesi ile önünün kesildiğini kaydetti.

Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 5
Son bir ayda aynı bölgede 5 kez daha yangın çıkmıştı.
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 6
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 7
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 8
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 9
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 10
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın - 11

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