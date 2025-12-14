Aynı fotoğrafta hem yaz hem kış! Bir yanda kar yağışı, diğer yanda denize girenler
14.12.2025 16:11
İHA
Antalya'da bugün aynı fotoğraf karesinde iki ayrı mevsim yer aldı. Kent sakinleri ve yabancı turistler Beydağlarının karla kaplı zirvesinin gölgesinde denize girmeyin keyfini çıkardı.
2025 yılının sona ermesine sayılı günler kala Türkiye'de birçok il soğuk ve sert kış şartları altındayken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor.-
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece dolaylarında ölçüldü.
Aralık ayının ortaları olmasında rağmen sıcak sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
Hafta sonunu fırsat bilerek Konyaaltı Sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerken, kimileri ise aileleri ve arkadaşları ile birlikte kumsal ve yeşillik alanlarda oturmayı tercih etti.
Sahil bandına akın eden bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise yürüyüş yaptı.