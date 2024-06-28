Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü

BULUT VE SİS GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Hava akımının sürekli değiştiği Uludağ'ın zirvesinde, bulut ve sisin oluşturduğu görsel şölen de büyüledi. Kimi vadi, kimi dağın tepesine kimi ise büyük bir alana yayılan sis ve bulutlar izleyenleri mest etti. Ayrıca mevsimsel oluşan göletler ise dron ile kayda alındı.