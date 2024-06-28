Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü
Uludağ'ın zirvesine çıkan dağcılar, aynı günde iki mevsimi birden yaşadı. Gece tulumlarda uyuyan dağcılar, sabah kalktıklarında üzerlerine yağan kırağıyı görünce gözlerine inanamadı. Kısa kollu yola çıkan dağcılar, zirveye çıktıklarında ise kar montlarını giymek zorunda kaldı.
Bursa'da bir grup dağcı, Uludağ'ın zirvesinde iki mevsimi aynı gün yaşamanın keyfine vardı. Geceden yola çıkan dağcılar, sabah uyandıklarında tulumlarının üzerine yağan kırağı görünce gözlerine inanamadı.