Aynı saldırıda yaralanan polis, şehit olan arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı

Kastamonu’da dün yaşanan olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam’ın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyon sırasında görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan’ı gören Bayam, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı.

Saldırganın açtığı ateşte polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı.