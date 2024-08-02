Aynı saldırıda yaralanan polis, şehit olan arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı

Kastamonu’da cezaevi firarisi tarafından şehit edilen polis memuru Ahmet Şahan, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Törende şehidin ailesi ile aynı saldırıda yaralanan polis memuru gözyaşlarına hakim olamadı.

Aynı saldırıda yaralanan polis, şehit olan arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı - 1

Kastamonu’da dün yaşanan olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam’ın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyon sırasında görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan’ı gören Bayam, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı.

Saldırganın açtığı ateşte polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı.

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Aynı saldırıda yaralanan polis, şehit olan arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı - 2

Daha sonra kendisini eve kitleyen İsmail Bayan, annesi S.B’yi rehin aldı.

Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Rehin alınan anne S.B. ise sağ olarak kurtarıldı.

Aynı saldırıda yaralanan polis, şehit olan arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı - 3

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru Ahmet Şahan için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Aynı saldırıda yaralanan polis, şehit olan arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı - 4

Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, askeri erkan, şehir protokolü, şehidin ailesi ve mesai arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Aynı saldırıda yaralanan polis, şehit olan arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı - 5

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLADILAR

Konuşmanın ardından Şehit Ahmet Şahan için dua edildi.

Törene katılan şehidin ailesi ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
Aynı saldırıda yaralanan polis, şehit olan arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı - 6

Aynı olayda omzundan vurularak yaralanan polis memuru Arif Ay ise görev arkadaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Aynı saldırıda yaralanan polis, şehit olan arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı - 7

Törenin ardından şehidin naaşı, dualarla memleketi Nevşehir’e uğurlandı.

Aynı saldırıda yaralanan polis, şehit olan arkadaşını gözyaşlarıyla uğurladı - 8

5 yıldır Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve evli, 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Ahmet Şahan, Nevşehir’in Kozaklı ilçesi Abdi köyünde toprağa verilecek.

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