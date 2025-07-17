Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı

EVİ KIRMIZIYA BOYADI

Cinayet, Esra Tokyaz'ın kardeşi Ayşe'ye ulaşamayınca polise gitmesiyle ortaya çıkmıştı.

Kan izlerini gizlemek için evi kımızıya boyadığı ve bir temizlikçi tuttuğu öne sürülen zanlının durumu gizlemek için eve parfüm sıktığı da ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığı da, cinayetle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.