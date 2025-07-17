Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Cinayete ilişkin soruşturmada iki önemli gelişme daha yaşandı. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirdi. Ayrıca, Koç'un iki yıl önce yaşamını yitiren sevgilisinin ölümüyle ilgili de ifadesinin alınacağı bildirildi.
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Katil zanlısı Cemil Koç'un Tokyaz'ı öldürdükten sonra, genç kızın cesedini saklaması için 500 bin liraya bir kişiyi tuttuğu belirlendi.
Cinayetten önce ise kendisinden ayrılmak isteyen Tokyaz'ı "Son kez konuşalım." diyerek görüşmeye ikna ettiği de ortaya çıktı.