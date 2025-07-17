Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı

Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Cinayete ilişkin soruşturmada iki önemli gelişme daha yaşandı. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirdi. Ayrıca, Koç'un iki yıl önce yaşamını yitiren sevgilisinin ölümüyle ilgili de ifadesinin alınacağı bildirildi.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - 1

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Katil zanlısı Cemil Koç'un Tokyaz'ı öldürdükten sonra, genç kızın cesedini saklaması için 500 bin liraya bir kişiyi tuttuğu belirlendi.

Cinayetten önce ise kendisinden ayrılmak isteyen Tokyaz'ı "Son kez konuşalım." diyerek görüşmeye ikna ettiği de ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - 2

Eski polis Cemil Koç tasarlayarak öldürme, altı şüpheli ise yardım etme suçundan tutuklandı.

Zanlılar valizde ceset olduğunu bilmediklerini öne sürdü.

Ancak bu kişilerin cansız bedenini gömmeye cesaret edemeyip, yol kenarına bırakmış olmaları ihtimali üzerinde de duruluyor.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - 3

58 MİLYON LİRALIK BITCOIN İDDİASI

58 milyon liralık bir gelire sahip olduğu öne sürülen Cemil Koç'un bu geliri nasıl elde ettiği de araştırılıyor.

Bitcoin üzerinden kazanç sağladığı iddialar arasında.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - 4

SUÇ DOSYASI KABARIK

Koç'un suç dosyası ise hayli kabarık.

Geçen yıl görevden uzaklaştırılan polis memuru, rüşvet ve silah kaçakçılığı ile suçlandı.

Öte yandan emniyette hakkında görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, hakaret, kasten yaralama ve uyuşturucudan kaydı var.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - 5

EVİ KIRMIZIYA BOYADI

Cinayet, Esra Tokyaz'ın kardeşi Ayşe'ye ulaşamayınca polise gitmesiyle ortaya çıkmıştı.

Kan izlerini gizlemek için evi kımızıya boyadığı ve bir temizlikçi tuttuğu öne sürülen zanlının durumu gizlemek için eve parfüm sıktığı da ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığı da, cinayetle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - 6

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Tokyaz'ı öldürüp, valize koyarak yol kenarına bırakan ve çıkarıldığı hakimlikçe, kendisine yardım ettiği ileri sürülen 6 kişiyle beraber tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum." iddiasında bulundu.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - 7

"500 BİN LİRA TEKLİF ETTİM"

Koç ifadesinin devamında, şunları öne sürdü:

"Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik.

Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik.

Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm.

Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağımı düşünmek için meyhaneye gittim.

Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin'e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum.

Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım."

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı - 8

ESKİ SEVGİLİSİNİN ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ

Ayrıca, Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheli Cemil Koç'un, iki yıl önce Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova'nın Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde 6'ncı kattan düşerek öldüğü öğrenildi.

Koç'un bu ölümle ilgili de ifadesinin alınacağı bildirildi.

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