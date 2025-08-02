Ayşe Tokyaz cinayeti: Kardeşiyle yan yana olabilmek için aynı üniversiteyi yazmışlar
İstanbul'da valiz içerisinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın Hatay'da yaşayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, her zaman birlikte olabilmek için ilk üniversitelerini yarıda bıraktıklarını ve hemşirelik bölüme geçiş yaptıklarını söyledi.
İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup Cemil Koç'tan şüphelenmişti.
Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu.