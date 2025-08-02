Ayşe Tokyaz cinayeti: Kardeşiyle yan yana olabilmek için aynı üniversiteyi yazmışlar

İstanbul'da valiz içerisinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın Hatay'da yaşayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, her zaman birlikte olabilmek için ilk üniversitelerini yarıda bıraktıklarını ve hemşirelik bölüme geçiş yaptıklarını söyledi.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Kardeşiyle yan yana olabilmek için aynı üniversiteyi yazmışlar - 1

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup Cemil Koç'tan şüphelenmişti.

Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu.

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Ayşe Tokyaz cinayeti: Kardeşiyle yan yana olabilmek için aynı üniversiteyi yazmışlar - 2

Canice 21 gün önce katledilen Ayşe Tokyaz'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, birlikte hayallerinin yer aldığı liste hazırladıklarını belirtti.

Esra Tokyaz, ikiz kardeşi yanında varmışçasına hayallerini gerçekleştireceğini söyledi.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Kardeşiyle yan yana olabilmek için aynı üniversiteyi yazmışlar - 3

"HEDEFLERİ OLAN BİR İNSANDI"

Katledilen kardeşinin yardımsever ve güler yüzlü olduğunu söyleyen Esra Tokyaz, şunları söyledi:

"Ayşe çok güler yüzlü bir insandı. Ayşe hep böyle çok yardımseverdi. Hayalleri ve hedefleri olan bir insandı.

Bütün her şeyini planlı olarak yapardı. Okulu bittikten sonra bizim hedeflerimiz vardı ve onları gerçekleştirecektik."

Ayşe Tokyaz cinayeti: Kardeşiyle yan yana olabilmek için aynı üniversiteyi yazmışlar - 4

EN SON PAYLAŞILAN VİDEO

"En son paylaşılan video, dershaneye hazırlanırken 4 yıl önce biz çekmiştik." diyen Tokyaz, şöyle devam etti:

"Ayşe de öyle çok neşe dolu bir insandır. Böyle arkadaşlarına da çok sitem eden biriydi. Tam o zamanı hatırlamıyorum ama bir arkadaşım için çekmişti o videoyu ve sonrasında gülmüştük."

Ayşe Tokyaz cinayeti: Kardeşiyle yan yana olabilmek için aynı üniversiteyi yazmışlar - 5

"İKİMİZ AYNI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEK İSTEDİK"

Esra Tokyaz, "Kafasında ilk hemşirelik yoktu. Biz ilk üniversitemizi de aynı üniversite gastronomi bölümüne yerleşmiştik. Gastronomi Ayşe'nin çok hedefi değildi. Ayşe sağlıkçı olmak istiyordu. Ayşe'yle birlikte sağlık okumak için ben de gastronomiden çıktım. Aslında amaç Ayşe'yle yan yana olabilmek ve hiç ayrılmadığımız için ikimiz aynı üniversiteye yerleşmek istedik. İlk üniversitemizde aynıydı, ikincisi de aynı olduğunda ben de şey hemşireliğe gittim." dedi.

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