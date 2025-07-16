Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni görüntü: Cesedi bavulla taşıdıkları an ortaya çıktı

Cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis kırmızı renkli aracı takibe aldı.

Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.

Bir süre sonra hareket eden şüphelilerin aracı Eyüpsultan'da bir ara sokağa çek kilitleyip uzaklaştıkları görüldü.