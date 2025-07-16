Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni görüntü: Cesedi bavulla taşıdıkları an ortaya çıktı
Sevgilisi tarafından katledilen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının Tokyaz'ın cansız bedenini koyduğu valizi otomobilinin bagajına taşıdığı ve bir kişinin yardımıyla bagaja koyduğu yer alıyor. Katil zanlısı eski polis ile diğer 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Türkiye'nin gündemine oturan 21 yaşında katledilen Ayşe Tokyaz'ı cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.