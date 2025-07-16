Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni görüntü: Cesedi bavulla taşıdıkları an ortaya çıktı

Sevgilisi tarafından katledilen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının Tokyaz'ın cansız bedenini koyduğu valizi otomobilinin bagajına taşıdığı ve bir kişinin yardımıyla bagaja koyduğu yer alıyor. Katil zanlısı eski polis ile diğer 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni görüntü: Cesedi bavulla taşıdıkları an ortaya çıktı - 1

Türkiye'nin gündemine oturan 21 yaşında katledilen Ayşe Tokyaz'ı cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni görüntü: Cesedi bavulla taşıdıkları an ortaya çıktı - 2

TUTUKLANDILAR 

Tokyaz'u öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan 7 zanlıdan Cemil Koç , "tasarlayarak öldürme" suçundan, diğer 6 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni görüntü: Cesedi bavulla taşıdıkları an ortaya çıktı - 3

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı eski polis Cemil Koç, ifadesinde sosyal medyadan 5 ay önce tanıştıklarını ve bu süre zarfında ilişki yaşadıklarını söylediklerini ifade etti. 

Koç'un olay gününe dair susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni görüntü: Cesedi bavulla taşıdıkları an ortaya çıktı - 4

Cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis kırmızı renkli aracı takibe aldı.

Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.

Bir süre sonra hareket eden şüphelilerin aracı Eyüpsultan'da bir ara sokağa çek kilitleyip uzaklaştıkları görüldü.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni görüntü: Cesedi bavulla taşıdıkları an ortaya çıktı - 5

VALİZLE TAŞIDIKLARI ANLAR

Güvenlik kamera görüntülerinden burada yaklaşık beş saat kaldığı belirlenen kırmızı renkli otomobilin yanına bu kez beyaz renkli başka bir otomobilin geldiği, araçtan inen kişilerin bagajda bulunan cesedi bu araca naklettikleri öğrenildi.

Bu kişilerin cesedi götürerek ormanlık alana attıkları öğrenildi.

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Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni görüntü: Cesedi bavulla taşıdıkları an ortaya çıktı - 6

Görüntülerde katil zanlısının Tokyaz'ın cansız bedenini koyduğu valiz de görüldü.

Yine görüntülerde otomobilinin bagajına taşıdığı ve bir kişinin yardımıyla bagaja koyduğu yer alıyor.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni görüntü: Cesedi bavulla taşıdıkları an ortaya çıktı - 7

ESKİ KIZ ARKADAŞI DA ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır’da şüpheli ölümü sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova'nın 2023 yılında oturduğu apartmanın altıncı kattından aşağı düştüğü, Koç'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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