Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı şüpheli: Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin görgü tanıkları konuştu

"ELİNDE TELEFON VARDI"

Ejegül Ovezova'nın elinde telefon olduğunu anlatan Polat, şunları öne sürdü:

''Telefon düşmenin etkisiyle parçalanmıştı. Belki de polisi aramak için elindeydi. Telefonun ekranı falan komple parçalanmıştı.

Polisleri aradık, polis ve savcı geldi.

Karşı siteden söylenilen ise çift tartıştığı esnada kız pencereye girmiş. Kimisi diyor erkek itelemiş, kimisi de diyor kız kendisi atlamış. Onu bilmiyoruz, gözümüzle görmedik.

Düştükten yarım saatten fazla zaman geçti, ondan sonra erkek geldi cesedin başına.

En başta kimse yoktu, ben ve güvenlikçi tek oradaydık. Hangi kattan düştüğünü bile bilmiyorduk.

Hava sıcaktı, yaz ayıydı, herkesin penceresi açıktı. Bilemiyorduk hangi kattan düştüğünü. Yarım saatten fazla zaman geçti o adam geldi, o zaman anladık son kattaki aile olduğunu.

Elinde telefon vardı. Telefon da düşmenin etkisiyle paramparça olmuştu, ekranı kırılmıştı.

Savcılar ve polisler telefonu da, güvenlik kamerasını da aldı gitti."