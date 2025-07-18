Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı şüpheli: Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin görgü tanıkları konuştu
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin tutuklanan katil zanlısı Cemil Koç hakkında Ejegül Ovezova'nın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Ovezova'nın tırnaklarında Cemil Koç'a ait DNA izlerinin bulunduğu belirtilirken, görgü tanıkları o gün yaşananları anlattı.
İstanbul'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Cemil Koç (38) hakkında Ejegül Ovezova'nın ölümü ile ilgili iddianame hazırlandı.
4 Temmuz'da hazırlanan iddianamede, Ovezova'nın tırnaklarında Cemil Koç'a ait DNA izlerinin bulunduğu belirtildi.