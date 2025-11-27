Ayşe Tokyaz'ın katiline ikinci kadın cinayeti davası. Avukatı dosyadan çekildi

İstanbul'da öldürülen Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç, bir kadının daha ölümüyle suçlandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Koç, 13 Temmuz günü Tokyaz'ın cesedinin bulunmasının ardından tutuklanmıştı.

Yargılama sürerken; Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin sekizinci katındaki daireden düşerek ölen ve birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova ile ilgili soruşturmada da şüpheli olduğu belirlendi.

Ejegül Ovezova ölümü ile ilgili soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı.