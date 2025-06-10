Ayşe ve Muhammet'in öldüğü kazada kahreden arı ayrıntısı

AYŞE VE MUHAMMET YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada aracın arka koltuğunda bulunan Muhammet A. (13) ve ablası Ayşe A. (20) olay yerinde yaşamını yitirirken, yine arka koltukta bulunan bir diğer kardeşleri S.A. ile şoför baba H.A. ile ön yolcu koltuğunda oturan anne M.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.