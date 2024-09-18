Ayşenur Eygi'nin otopsi raporu tamamlandı: "Uzak mesafeden hedef alınmış"
Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanan otopsi raporu açıklandı. Raporda Ayşenur'un "uzak mesafeden yapılan atışla" hedef alındığı belirlendi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporunda, ölümün uzak mesafeden yapılan ateşli silah atışı sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda Kimya İhtisas Dairesi, kanda toksik bir maddeye rastlanmadığını, Biyoloji İhtisas Dairesi ise DNA profilinin Ayşenur Ezgi Eygi'yle uyumlu olduğu, ikinci bir şahsa ait DNA profili elde edilmediğini aktardı.