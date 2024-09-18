Ayşenur Eygi'nin otopsi raporu tamamlandı: "Uzak mesafeden hedef alınmış"

Filistin'de yapılan ilk otopside giriş yarasının bozulduğu ve mermi çekirdeğinin çıkartıldığının hatırlatıldığı raporda olay yerinin kroki ve görüntülerinin sağlanmaması nedeniyle de atış istikameti ve mermi çekirdeği hakkında kesin bir görüş oluşturulamadığı bildirildi.