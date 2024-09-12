Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki baba evinde hüzün

Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesi, Didim’deki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. Eygi’nin evinin önünde uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri, son gelişmeleri aktarıyor.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki baba evinde hüzün - 1

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi Aydın’ın Didim ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul ediyor.

ABD’de yaşayan ve dün kente gelen Mehmet Suat Eygi, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki baba evinde hüzün - 2

Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Eygi, damadı Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve ailesi ile de görüştü.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca’nın da ziyaret ettiği aileye ilçe belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri taziye sürecinde destek oluyor.
Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki baba evinde hüzün - 3

Evin önünde uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri de canlı yayınlarla gelişmeleri aktarıyor.

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