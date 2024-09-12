Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki baba evinde hüzün

Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Eygi, damadı Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve ailesi ile de görüştü.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca’nın da ziyaret ettiği aileye ilçe belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri taziye sürecinde destek oluyor.