Ayşenur Ezgi Eygi’nin Didim’deki baba evinde hüzün
Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesi, Didim’deki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. Eygi’nin evinin önünde uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri, son gelişmeleri aktarıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi Aydın’ın Didim ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul ediyor.ABD’de yaşayan ve dün kente gelen Mehmet Suat Eygi, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya geldi.