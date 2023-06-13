Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu
Eskişehir'de korkunç bir olay yaşandı. Sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla başına 4 kez ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan F. (22) hakkında iddianame hazırlandı. Hasan F.'ye "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede savcılık ifadesine de yer verilen Hasan F., Ayşenur’un elinden almak istediği silahın kazaya ateş aldığını öne sürdü.
Erkek kuaförü Hasan F., geçen yıl 17 Aralık tarihinde 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan F., burada kadın kuaförü Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü. Çıkan tartışmada Hasan F., iddiaya göre tabancayla Çolakoğlu'nun başına 4 el ateş etti. Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu hayatını kaybetti.