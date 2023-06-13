Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu

Eskişehir'de korkunç bir olay yaşandı. Sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla başına 4 kez ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan F. (22) hakkında iddianame hazırlandı. Hasan F.'ye "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede savcılık ifadesine de yer verilen Hasan F., Ayşenur’un elinden almak istediği silahın kazaya ateş aldığını öne sürdü.

Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu - 1

Erkek kuaförü Hasan F., geçen yıl 17 Aralık tarihinde 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan F., burada kadın kuaförü Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü. Çıkan tartışmada Hasan F., iddiaya göre tabancayla Çolakoğlu'nun başına 4 el ateş etti. Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu hayatını kaybetti.

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Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu - 2

Polis tarafından gözaltına alınan Hasan F., adliyeye sevk edildiği sırada, "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" ifadelerini kullandı. Savcılık sorgusunun ardından Hasan F., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı Muhammet Ali F. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu - 3

İDDİANAME HAZIRLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Hasan F. ile arkadaşı Muhammet Ali F. hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede, Hasan F. ile Ayşenur arasında bir süre gönül ilişkisi olduğu, kıskançlık nedeniyle aralarının bozulduğu, bu nedenle ara ara ayrılıp yeniden barıştıkları belirtildi. Ayşenur’un bu nedenlerle ayrıldığı ancak Hasan F.'nin bunu kabullenmeyip ısrarla görüşmek istediği ifade edilen iddianamede, olay günü şöyle anlatıldı:

Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu - 4

"Ayrı oldukları dönemde sürekli arayıp evine gitti. Ayrıca Hasan F., arkadaşlarına 'Onu kimseye yar etmeyeceğim, kendimi de onu da öldüreceğim' gibi söylemlerde bulundu. Hasan F. yeniden Ayşenur ile görüşmek istedi. Barışmazsa öldürmeye karar vererek ruhsatsız silah temin etti. Ayşenur ise son kez ayrıldıklarını ve yeniden barışmayacaklarını ikna etmek için görüşmeyi kabul etti. Hasan F.'nin yanında arkadaşının olması nedeniyle Ayşenur, ona da güvenerek evde görüşme teklifini kabul etti.

Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu - 5

Hasan F.'nin yeniden barışmak için konuştuğu Ayşenur’un bunu kabul etmemesi üzerine daha önceden tasarladığı üzere tabancayı çıkararak yakın ateş mesafesinden baş bölgesinden ateş ederek öldürdü. Bu sırada Hasan F.'nin yanında bulunan ve aralarındaki görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde Hasan F.'nin öldürme niyeti olduğunu bilen şüpheli Muhammet Ali F.'nin suçun işlenmesinden önce maktulü eve gelmesine yardımda bulunarak Hasan F.'nin eyleminin icrasını kolaylaştırmak suretiyle Hasan F.'ye yardım ettiği tespit edildi."

Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu - 6

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Ayşenur Çolakoğlu’nu 4 kez ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan F. hakkında tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Muhammet Ali F. hakkında ise "yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu - 7

"AYŞENUR İLE ARAMIZDA PROBLEMLER YAŞANDI"

İddianamede yer alan sanık Hasan F. ifadesinde, Ayşenur’un elinden silahı almaya çalışırken kazayla ateşlendiğini öne sürdü. Yaklaşık 10 aydır sevgili olduklarını anlatan Hasan F., "Ayşenur ile yaklaşık 10 aydır sevgiliydik. Aldatıldığını düşünen Ayşenur ile aramızda problemler yaşandı. Olay günü buluştuk, birlikte eve gittik. Ev arkadaşım Muhammet Ali F. de bizimle geldi. Yatakta Ayşenur ile uzandık. Bu sırada Ayşenur aldatıldığını düşündüğü için kriz geçirdi. Yatağın altında bulunan silahı eline aldı. Ayşenur’un elinden silahı almaya çalıştığım sırada silah seri şekilde ateşlendi. Olay kaza ile oldu. Son bir haftadır Ayşenur’a ulaşamadığım dönemde akşam evde otururken televizyon karşısında çay içtiğim sırada kendi kendime 'bu kez beni niye aramıyor, öldüreceğim' diye konuştum. Ancak bunları esprisine söyledim" ifadelerini kullandı.

Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu - 8

"HASAN’IN ELİNDE SİLAH OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Hasan F.'nin arkadaşı olan Muhammet Ali F. ise ifadesinde, "Olay günü evde Ayşenur ve Hasan F. normal bir şekilde sohbet ettiler. 10 dakika beraber oturduktan sonra ben diğer odaya geçtim. Uyuduğum sırada silah sesine uyandım. Odadan çıktığımda Hasan F.'nin elinde silah olduğunu gördüm. Kendisine zarar vermesin diye elinden silahı aldım. Mutfak dolabının üzerine koydum. Hasan F., 'boğuşuyorduk, silah ikimizin arasında patladı' şeklinde bir şeyler söyledi. Hasan F. 112’yi aradı" dedi. Öte yandan sanıkların yargılanmasına eylül ayında başlanacak.

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