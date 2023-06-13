Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgili: Kazayla oldu

"AYŞENUR İLE ARAMIZDA PROBLEMLER YAŞANDI"

İddianamede yer alan sanık Hasan F. ifadesinde, Ayşenur’un elinden silahı almaya çalışırken kazayla ateşlendiğini öne sürdü. Yaklaşık 10 aydır sevgili olduklarını anlatan Hasan F., "Ayşenur ile yaklaşık 10 aydır sevgiliydik. Aldatıldığını düşünen Ayşenur ile aramızda problemler yaşandı. Olay günü buluştuk, birlikte eve gittik. Ev arkadaşım Muhammet Ali F. de bizimle geldi. Yatakta Ayşenur ile uzandık. Bu sırada Ayşenur aldatıldığını düşündüğü için kriz geçirdi. Yatağın altında bulunan silahı eline aldı. Ayşenur’un elinden silahı almaya çalıştığım sırada silah seri şekilde ateşlendi. Olay kaza ile oldu. Son bir haftadır Ayşenur’a ulaşamadığım dönemde akşam evde otururken televizyon karşısında çay içtiğim sırada kendi kendime 'bu kez beni niye aramıyor, öldüreceğim' diye konuştum. Ancak bunları esprisine söyledim" ifadelerini kullandı.