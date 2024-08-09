Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı

Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada, kadın kuaförü olan Çolakoğlu’nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, kurtarılamadı.