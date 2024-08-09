Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Eskişehir'de eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek öldüren Hasan Fakıoğlu tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indiriminin kaldırılması için İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itirazın kabul edilmediğini ifade eden baba Mesut Çolakoğlu, Yargıtay’a itiraz dilekçesi vereceklerini dile getirdi.
Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, 17 Aralık 2022'de 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi.