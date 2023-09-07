Ayşenur’un ölümünde ilk duruşma görüldü | “Kazayla oldu” diyerek kendini savundu

Eskişehir’de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu’nun ölümüyle ilgili davada ilk duruşma görüldü. 4 kurşunla yaşamını yitiren Ayşenur’un sevgilisi Hasan F., “Ben 1 mermi yarası gördüm, ama karakolda 4 mermi olduğunu öğrendim. Olay tamamen kazayla olmuştur. Ben öldürmek istemedim.” diyerek kendini savundu.

Ayşenur’un ölümünde ilk duruşma görüldü | “Kazayla oldu” diyerek kendini savundu - 1

Eskişehir’de 4 kurşun darbesiyle yaşamını yitiren 21 yaşındai Ayşenur Çolakoğlu’nun ölümüne ilişkin açılan davada ilk duruşma bugün görüldü.

Tutuklu sanık Hasan F., Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına SEBGİS bağlantısıyla katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen ve kendisini savunan tutuklu sanık Hasan F., yaşadıkları tartışmanın ardından Ayşenur’un intihar etmeye çalıştığını öne sürdü.

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Ayşenur’un ölümünde ilk duruşma görüldü | “Kazayla oldu” diyerek kendini savundu - 2

“BEN ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM”

Ayşenur’un intihar etmesini engellerken silahın bir anda patladığını iddia eden Hasan F., mahkemedeki savunmasında, “Bir anda silah kazayla patladı. Ben şoka girdim. Ev arkadaşım bana tokat atarak kendime gelmemi sağladı. Hemen ambulansı aradım. Ben 1 mermi yarası gördüm, ama karakolda 4 mermi olduğunu öğrendim. Olay tamamen kazayla olmuştur. Ben öldürmek istemedim.” ifadelerini kullandı.

Ayşenur’un ölümünde ilk duruşma görüldü | “Kazayla oldu” diyerek kendini savundu - 3

Tutuklu sanık Hasan F. ile birlikte gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ev arkadaşı Muhammet Ali F. ise “Ayşenur ile geldiler, anahtarı verdim. Hasan, gece çalıştığım için yorgun olduğumu biliyordu. Beni de eve çağırdı. Evde ben ayrı odaya geçtim ve uyuyakalmışım. Birden silah sesiyle uyandım. Maktul yatağın üzerindeydi, Hasan’ın elinde silah vardı. O da şoktaydı. Ayşenur’un baktım ama nabız alamadım. Sonra Hasan’a 112’yi arattım.” dedi.

Ayşenur’un ölümünde ilk duruşma görüldü | “Kazayla oldu” diyerek kendini savundu - 4

Ayşenur Çolakoğlu’nun babası Mesut Çolakoğlu ise mahkemede yaptığı konuşmada kızının 4 mermi darbesiyle öldüğünü, olayın kaza olmadığını belirterek, “Olay günü Ayşenur arkadaşıyla yemek yerken Hasan aramış. Buluşmak istediğini söylemiş fakat kızım kabul etmemiş. Hasan’ın en arkadaşını aramış kızım. Aradığı arkadaşı, ‘Sakın onunla görüşme seni öldürecek’ diyerek uyarmış. Hasan’ın annesi, kızımı arayarak görüşme konusunda ikna etmiş, sonra da olay gerçekleşmiş. Benim kızım 8 ay 20 gündür toprak altında. Benim kızımın hayalleri vardı. Elinden aldılar. Bu bir kadın cinayetidir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Hasan F.’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 14 Kasım’a erteledi.

Ayşenur’un ölümünde ilk duruşma görüldü | “Kazayla oldu” diyerek kendini savundu - 5

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’e bağlı Tepebaşı ilçesindeki bir apartmanın 3’üncü katında 18 Aralık 2022’de meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, erkek arkadaşı Hasan F. tarafından tabancayla başından ve göğsünden vurularak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda yakalanan katil zanlısı Hasan F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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