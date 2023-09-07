Ayşenur’un ölümünde ilk duruşma görüldü | “Kazayla oldu” diyerek kendini savundu

Tutuklu sanık Hasan F. ile birlikte gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ev arkadaşı Muhammet Ali F. ise “Ayşenur ile geldiler, anahtarı verdim. Hasan, gece çalıştığım için yorgun olduğumu biliyordu. Beni de eve çağırdı. Evde ben ayrı odaya geçtim ve uyuyakalmışım. Birden silah sesiyle uyandım. Maktul yatağın üzerindeydi, Hasan’ın elinde silah vardı. O da şoktaydı. Ayşenur’un baktım ama nabız alamadım. Sonra Hasan’a 112’yi arattım.” dedi.