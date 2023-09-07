Ayşenur’un ölümünde ilk duruşma görüldü | “Kazayla oldu” diyerek kendini savundu
Eskişehir’de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu’nun ölümüyle ilgili davada ilk duruşma görüldü. 4 kurşunla yaşamını yitiren Ayşenur’un sevgilisi Hasan F., “Ben 1 mermi yarası gördüm, ama karakolda 4 mermi olduğunu öğrendim. Olay tamamen kazayla olmuştur. Ben öldürmek istemedim.” diyerek kendini savundu.
Eskişehir’de 4 kurşun darbesiyle yaşamını yitiren 21 yaşındai Ayşenur Çolakoğlu’nun ölümüne ilişkin açılan davada ilk duruşma bugün görüldü.
Tutuklu sanık Hasan F., Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına SEBGİS bağlantısıyla katıldı.
Mahkeme heyeti tarafından söz verilen ve kendisini savunan tutuklu sanık Hasan F., yaşadıkları tartışmanın ardından Ayşenur’un intihar etmeye çalıştığını öne sürdü.