Ayser Çalık Ortaokulu yeni binada eğitime başladı. İlk gün herkes seferber oldu
20.04.2026 16:32
DHA
Kahramanmaraş'ta bir öğrencinin silahlı saldırısında 8 kişinin öldüğü Ayser Çalık Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı. İlk gün Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. 60 kişilik psikososyal destek ekibi de görev aldı.
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonrası birçok veli, çocuklarını okula göndermek istemedi. Valilik bunun üzerine ortaokulun geçici olarak kapatılmasına, öğrencilerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda eğitime devam etmelerine karar verdi.
Öğrenciler bugün yeni okullarında ilk derslerine girdi. İkili sistemde öğlenci olan Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerini bizzat velileri getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 20 kişilik ulusal psikososyal destek ekibi ile 40 kişilik il psikososyal destek ekibi de okulda görev aldı.
Ekipler, öğretmen ve öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek. İlk ders öncesi okul bahçesinde tören düzenlendi. Törende Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.
Okul müdürü Cemal Kocabey, öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu söyledi:
"Başta başkanlığımız olmak üzere biz okul yöneticileri, öğretmenlerimiz elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kıymetli velilerimiz de inşallah mutmain olsun, inşallah gözünüz arkada kalmayacak.
Elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Velilerimiz de buraya kadar gelmişler. Biz emanetlerinizi aldık, emaneti bizde. Alıp çocuklarınızı getirmişsiniz, kıymet vermişsiniz çok teşekkür ediyoruz. Rabb'im sizin de çocuklarınızın da ayağına taş değdirmesin."
"ÇOK KİBAR BİR HANIMEFENDİYDİ"
Velilerden Neziha Tamursoylu, çok üzgün olduklarını belirterek, saldırıda yaşamını yitiren Ayla öğretmeni tanıdığını söyledi.
Tamursoylu, "Oğlum 7/A sınıfında sabahçıydı. Oğlum eve geldi daha sonra ‘Egemen’ geldi mi’ diye aradılar. O vefat edenler de benim çocuklarım, Allah rahmet eylesin. Ayla öğretmen de 5’inci sınıfın öğretmeniydi. Çok kibar bir hanımefendiydi. Biraz hüzünlüyüz ama ne yapabilirim? Mecburum, çocuklar eğitimsiz olmaz. Biraz çocuklarda korku var. ‘Okulumuz yine Ayser Çalık’ diye heveslenerek geldi. O tabelanın asılması da bana göre çok iyi oldu. Başka okula gitmeyi de istemediler" diye konuştu.
“ESKİ SİSTEMİ İSTİYORUZ'”
Velilerden Yusuf Gürbüz ise sadece kendilerinin değil, tüm Türkiye’nin hüzne bozulduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Yeni okul çok harika. Ben bittiği yerden başlamasını istiyorum. Ama şu da bir gerçek. Toplumca, eski sistemin gelmesini istiyorum. Bizim dönemimizde eğitim nasıldı? Öğretmenler arasında, öğrenciler arasında olsun ben eskisini istiyorum.
Mesela Ayser Çalık’ta toplantılara katılırdık biz, ‘Eti ve kemiği sizin’ derdim. Bunu dememizin amacı zorbalık, kavga, dövüş değil. İnsanların güveni, öğrencilere, öğretmene güven. O nedenle ben eski sistemi istiyorum arkadaşlar.
Ben öğretmenlerime sonsuz güveniyorum ve bizim dönemimizin eğitimini almalarını istiyorum. Öğretmenler ‘Yusuf Bey siz öyle diyorsunuz ama veliler aynı şeyi düşünmüyor’ diyor. Öğretmenler harika bir öğretmen ve öğretmenler de işin içinden çıkamaz oldu.”