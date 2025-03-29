Ayşe'yi öldüren pano davasında yeni gelişme
Ankara'da 22 yaşındaki Ayşe Yavuz, durakta beklediği sırada şiddetli rüzgarda üzerine devrilen reklam panosunun altında kalıp can vermişti. İlk duruşmada tutuklanan panonun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi 15 gün sonra tahliye edildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde geçen yıl 6 Haziran'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu temelden devrilip, otobüs durağının üzerine düşmüştü. Şirkette sekreter olan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz (22), pano ile durağın altında kalıp hayatını kaybetmişti.