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Ayşe'yi öldüren pano davasında yeni gelişme

Ankara'da 22 yaşındaki Ayşe Yavuz, durakta beklediği sırada şiddetli rüzgarda üzerine devrilen reklam panosunun altında kalıp can vermişti. İlk duruşmada tutuklanan panonun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi 15 gün sonra tahliye edildi.

Ayşe'yi öldüren pano davasında yeni gelişme - 1

Ankara'nın Sincan ilçesinde geçen yıl 6 Haziran'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu temelden devrilip, otobüs durağının üzerine düşmüştü. Şirkette sekreter olan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz (22), pano ile durağın altında kalıp hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayşe'yi öldüren pano davasında yeni gelişme - 2

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında reklam panosunun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yılda 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanığın, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Ocak’ta yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, reklam panosunun temelini 4,5 metre derinlik yerine 1,35 metre yaptığı, 18 metreküp temel betonu yerine 5,40 metreküp beton döktüğü bilirkişi raporuyla tespit edilen sanık Ünsal'ın tutuklanmasına karar verildi. Sanık, cezaevine gönderildi.

Ayşe'yi öldüren pano davasında yeni gelişme - 3

15 GÜN SONRA TAHLİYE

Önceki gün görülen 2'nci duruşmaya sanık katılmazken, Ayşe Yavuz'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanığın, tutuklandıktan sonra avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 15 gün sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

AYŞE'NİN AİLESİ KARARA TEPKİLİ

Ayşe Yavuz'un ablası Gülser Aydın, tahliye kararına tepki göstererek, "10 ay oldu ve hiçbiri daha henüz adaletin karşısında, bizim karşımızda ifade vermediler. Malzemeden kaçmak için, temelden kaçmak için usulsüzlükler yapılmış ve bunun bedelini de benim kardeşim ödemiş." dedi.

Ayşe'yi öldüren pano davasında yeni gelişme - 4

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Ayşe Yavuz’un annesi Nafize Yavuz da "Ayşe’m çalışıyordu, çok hayalleri vardı, ehliyet aldı, araba almak için para biriktiriyordu. Gittikçe özlemi çoğalıyor. Tek dileğim başka annelerin yüreği yanmasın. Başka Ayşe'ler gitmesin. Adaletin yerini bulmasını istiyorum." diye konuştu.

Ayşe'yi öldüren pano davasında yeni gelişme - 5

"BELEDİYE DE, FİRMA DA SUÇLU"

Baba Mustafa Yavuz ise belediye hakkında soruşturma izni verilmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bizim en çok üzüldüğümüz nokta belediyeye dava açamamak oldu. Belediyenin de mahkemeye gelmesini istiyoruz. Pano zaten çok büyükmüş, bilirkişi raporunda da belli. Derinlik 4,5 metre olacakken, yapılmamış. Beton eksik dökülmüş. Belediye de suçlu, yapan firma da suçlu."

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