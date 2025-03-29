Ayşe'yi öldüren pano davasında yeni gelişme

15 GÜN SONRA TAHLİYE

Önceki gün görülen 2'nci duruşmaya sanık katılmazken, Ayşe Yavuz'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanığın, tutuklandıktan sonra avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 15 gün sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

AYŞE'NİN AİLESİ KARARA TEPKİLİ

Ayşe Yavuz'un ablası Gülser Aydın, tahliye kararına tepki göstererek, "10 ay oldu ve hiçbiri daha henüz adaletin karşısında, bizim karşımızda ifade vermediler. Malzemeden kaçmak için, temelden kaçmak için usulsüzlükler yapılmış ve bunun bedelini de benim kardeşim ödemiş." dedi.